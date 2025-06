Brutte notizie per la Nazionale italiana che dopo Guglielmo Vicario perde anche Alessandro Buongiorno. Il difensore del Napoli ha alzato bandiera bianca, sarà indisponibile per le prossime gare con l'Italia di Spalletti e lascerà il ritiro di Coverciano nella mattinata di oggi. Al suo posto il ct ha convocato il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, chiamato per la prima volta a vestire la maglia azzurra.