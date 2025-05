La peggior Inter vista in questa Champions, ma forse in tutta la stagione, viene umiliata e surclassata dal Paris Saint-Germain nella partita più attesa dell'anno. Non è servito caricare questa gara di significati, puntare tutto sull'obiettivo europeo, parlare di squadra matura e maggiormente favorita rispetto alla finale di due anni fa: probabilmente proprio l'obbligo questa volta di dover dimostrare qualcosa e provare a vincere il trofeo ha bloccato mentalmente e fisicamente i calciatori che non sono mai scesi in campo. Di fronte una squadra che ha fatto della velocità di pensiero e di azione, pressing alto e asfissiante le sue armi, annichilendo l'Inter che non ha mai trovato sbocchi, ha visto stroncare sul nascere ogni tentativo di costruzione da un'aggressività impressionante durata tutti i 90 minuti e incapace di arginare le folate dei veloci attaccanti francesi.

Pressing subito alto del Paris Saint-Germain che non si risparmia e nei primi minuti mette subito in campo una prevedibile grande fisicità. Al 7' serie di cross in area del PSG prima da una parte e poi dall'altra, per fortuna nessun francese riesce ad arrivarci di testa. Mobilissimo Doué che crea pericoli con i suoi dribbling e tenta anche il primo tiro in porta al 9', facile parata di Sommer. Ci prova anche Dembelé, anche questa è facile per il portiere elvetico. Ma nei primi 10 minuti si assiste praticamente a un assolo parigino. Fino al gol dell'ex, Hakimi, al 12' che non esulta: Vitinha vede Doué libera in area e lo serve sulla verticale, cross in mezzo per Hakimi che tutto solo davanti a Sommer non può sbagliare. Tutto troppo facile, e difesa che sembra piazzata male con Dimarco che teneva in gioco tutti.

Al 17' Kvaratskhelia si propone sulla sinistra, converge e va al tiro, di destro, palla alta di poco. Inter che appare lenta, impacciata, impaurita, involuta e ingabbiata dal Paris che non gli consente di giocare la palla aggredendo alto e contrastando immediatamente ogni portatore di palla. L'emblema di questo imbambolamento è il gol del raddoppio al 20': rimessa laterale in posizione d'attacco dell'Inter, batte Dumfries, Barella la protegge dall'uscita dal fondo ma si fa rubare palla, contropiede immediato del Paris sulla sinistra, cross dall'altra parte per Doué che di destro fa secco Sommer, decisiva la deviazione di Dimarco che mette fuori causa il suo portiere. L'Inter si vede solo al 23' con Acerbi che di testa indirizza in porta un calcio d'angolo di Calhanoglu: palla alta. La prima vera occasione per l'Inter capita solo al 37': cross da destra di Calhanoglu per Thuram chiuso in angolo appena prima di calciare in porta. Dal seguente corner ancora Calhanoglu pesca la testa di Thuram, inzuccata fuori di poco. Al 44' Dimarco per poco non si lascia sfuggire nuovamente Dembelé che sbuca alle sue spalle ma calcia male. Termina 2-0 un primo tempo da incubo per l'Inter: squadra che sembra non essere mai scesa in campo, bloccata mentalmente e nelle gambe, in totale balia dell'avversario che domina la partita e non lascia sbocchi ai nerazzurri.

Nella ripresa la musica non sembra cambiare con il Paris sul velluto e l'Inter con i macigni legati alle caviglie. Al 50' Kvaratskhelia approfitta di uno scivolone in area di Bastoni e va al tiro di sinistro, alto. Inzaghi decide che è il momento di cambiare qualcosa: fuori un Dimarco mai in partita, dentro Zalewski; fuoti anche Pavard, entra Bisseck. Al 60' altra tegola: Bisseck appena entrato si fa male da solo tenendosi il flessore della coscia destra: è costretto al cambio, al suo posto entra Darmian. Dentro anche Carlos Augusto per Mkhitaryan. Inter che passa a 4 dietro. Ma non cambia nulla perché subito dopo arriva il sigillo ancora di Oudié che servito in profondità davanti a Sommer mette dentro a fil di palo il terzo gol, sua doppietta personale. Per uscire poco dopo in una meritata standing ovation (migliore in campo) per far spazio a Barcola.

Se l'Inter non era mai scesa in campo in questa partita, tira definitivamente i remi in barca dopo il terzo gol perché al 72' in contropiede c'è gioia anche per Kvaraskhelia, inarrestabile nella sua cavalcata quasi solitaria verso la porta e gol troppo facile per uno come lui. Marcature larghissime e posizionamento errato della difesa ancora una volta sotto esame. Ci potrebbe essere quantomeno la soddisfazione di un gol al 75' quando da buona posizione Thuram calcia a botta sicura in diagonale, ma anche Donnarumma dà un senso alla sua partita sfoderando una parata tutt'altro che banale che gli regala anche il clean sheet. La partita dell'Inter è ormai finita anche se manca ancora un quarto d'ora: all'80' Barcola riesce a lasciare sul posto ben 4 difensori, arriva davanti a Sommer ma sbaglia incredibilmente un gol che sembrava già fatto. Ma il quinto gol arriva comunque all'87' con Mayulu, entrato da poco, servito in profondità da Barcola: il ragazzino classe 2006 conclude una giocata velocissima che ancora una volta lascia impietrita l'Inter con un bel tiro sotto la traversa. Il Paris Saint-Germain ormai si diverte sulle macerie di un'Inter a pezzi, dando l'impressione di poter segnare ancora se ci fosse altro tempo a disposizione: per pietà l'arbitro fischia la fine senza recupero.

E così i transalpini si portano a casa una sfida quasi impari per la dimostrazione di forza messa in campo e l'impotenza nerazzurra, alzando con orgoglio la prima Champions League della sua storia, con un risultato che forse non si è mai visto in una finale di Champions League e che resterà purtroppo a lungo nella memoria.