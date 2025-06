Salvo sorprese sarà fissato per martedì il summit in casa Inter tra Simone Inzaghi e la dirigenza per discutere del futuro dopo la batosta rimediata dai nerazzurri in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain a Monaco. La discussione potrebbe spaziare tra vari argomenti, da un addio immediato al prolungamento di un anno di contratto.

Ci sono ovviamente anche altri aspetti che vanno chiariti e anche dal tecnico ci si aspetta una decisione. A tentare Inzaghi c’è l’Al-Hilal, in cerca di un allenatore a cui affidare la panchina dopo la separazione con Jorge Jesus, avvenuta lo scorso 3 maggio. La questione panchina per i nerazzurri va risolta presto, visto che tra pochi giorni il club partirà alla volta degli Stati Uniti per disputare il Mondiale per Club.

In caso di addio i profili sono sempre i soliti, ovvero Cesc Fabregas, Roberto De Zerbi e Cristian Chivu.