Quale sarà il futuro di Cristian Chivu? Raggiunto da Sky Sport in occasione del 'Trofeo dell’Armonia Sportiva', Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, spiega le intenzioni del club emiliano per l'ex Inter: "Abbiamo un’opzione in mano nostra per poter estendere unilateralmente, però vorremmo farlo in accordo con Cristian. Nei prossimi giorni ci incontreremo e valuteremo se ci sono le condizioni per andare avanti insieme. Noi ce lo auguriamo".