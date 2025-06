La Gazzetta dello Sport analizza la prestazione dell'arbitro Kovacs nella finale di Champions League tra PSG e Inter. Il direttore di gara lascia spesso correre, anche se dimentica però un giallo a Pacho al 14’ del secondo tempo su scatto potenzialmente pericoloso di Thuram. "Nel resto: al 20’ pt, 2-0 regolare perché Pacho - inizio azione - evita un angolo calciando la palla ancora in gioco. Al 32’, Marquinos giù in area, Acerbi da dietro lo spinge a “doppia mano”: intensità lieve ma il rischio-rigore c’è", si legge. Non è da giallo l'intervento di Pacho su Thuram al 3’ del secono tempo, mentre non è da penalty la caduta di Dumfries in area al 20’ della ripresa.