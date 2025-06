Didier Deschamps, ct della Nazionale francese, ha parlato ai microfoni di Telefoot della vittoria schiacciante del Psg in finale di Champions League contro l'Inter.

"È fantastico per tutti i tifosi del PSG e per il calcio francese. È un momento di grande gioia e positività - le sue parole -. Doué? Non è facile per un ragazzo così giovane essere così determinante. Ha dimostrato di avere grandi qualità, e la finale di Champions League è un palcoscenico che pochi possono affrontare. La sua fiducia è evidente e questo è un momento cruciale nella sua carriera".

In finale di Champions sono scesi in campo ben 7 francesi, tra cui anche i nerazzurri Thuram e Pavard, convocati per i prossimi impegni della Nazionale. "Dopo un'emozione così intensa, avranno bisogno di recupero, ma il tempo stringe. Le partite si avvicinano rapidamente," ha poi aggiunto.