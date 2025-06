La grande differenza balzata subito all'occhio al momento delle formazioni ufficiali di PSG-Inter era nell'aspetto anagrafico delle due formazioni. L'undici titolare dei parigini che è sceso in campo era di cinque anni e 146 giorni più giovane dei titolari dell’Inter, puntualizza La Gazzetta dello Sport. Non c'è mai stata una mai una forbice così ampia in una finale di Champions League: 25 anni e 96 giorni l’età media dei transalpini, 30 anni e 242 giorni quella dei nerazzurri.

"E allora - si legge sulla rosea -, il dossier del rinnovamento da oggi tornerà sul tavolo di Marotta e di Oaktree, ieri rappresentato in tribuna da tutto lo stato maggiore: Katherine Ralph, Alejandro Cano, Renato Meduri e Carlo Ligori. Da Acerbi a Sommer, da Mkhitaryan a Darmian fino De Vrij, c’è un pezzo robusto di questa Inter che è arrivato a fine ciclo". Insomma, c'è da ringiovanire la rosa ma gli acquisti di Sucic e Luis Henrique non bastano: serviranno innesti in prospettiva in tutti i reparti.