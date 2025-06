"Non so rispondere ora, sono venuto qui a parlare per educazione e rispetto perché questa sconfitta mi amareggia molto". È stata questa la risposta data ieri da Simone Inzaghi in conferenza stampa a chi gli chiedeva se si sarebbe presentato al Mondiale per Club ancora da allenatore dell'Inter. La dirigenza nerazzurra non ha cambiato idea su di lui anche se "i milioni dell’Al Hilal sono sul tavolo, tanti e sonanti, ma sarà questione di motivazione e progetto, anche perché ripartire dopo la peggiore sconfitta della storia in una finale di Champions non è la più semplice delle imprese", scrive La Gazzetta dello Sport.

Il tecnico nerazzurro e la dirigenza si incontreranno, ma il vertice, dopo la figuraccia contro il PSG, sarà più complesso del previsto. Tra domani e martedì Inzaghi incontrerà la società in sede, lì si deciderà il suo futuro e quello dell'Inter.

