Due storici giocatori della Germania hanno criticato aspramente la prestazione di Federico Dimarco, autore come tutta l'Inter di una finale di Champions indecorosa.

"Si gira invece di guardare la palla per bloccarla. E poi succedono cose del genere, come il gol del 2-0 di Doué", aveva detto Per Mertesacker a ZDF dopo il primo tempo. "Per me era un cambio da fare anche prima, già nell'intervallo", aveva invece commentato Michael Ballack in diretta su DAZN.