Giampaolo Pazzini, intevervenuto ai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio', ha commentato la pesante sconfitta rimediata dall'Inter in finale di Champions League contro il PSG.

"Non se lo aspettava nessuno, ma neanche nei lontanissimi sogni potevo immaginare un risultato del genere. Anzi, io vedevo un'Inter favorita. Chiaro che il PSG è forte, ma non me lo aspettavo - le sue parole -. Fin dai primi minuti l'atteggiamento mi ha sorpreso. L'Inter arrivava dalla finale di Istanbul e pensavo che con l'esperienza già vissuta facesse una partita diversa. Faccio fatica a dare un giudizio perché non mi aspettavo una partita del genere".

"Prima della partita afatto un giochino, alla vigilia prendevo 7 giocatori dell'Inter rispetto a quelli del PSG. Preferivo tutta la difesa, più tutto il centrocampo a parte Fabian Ruiz - ha aggiunto -. Preferivo Calhanoglu a Vitinha per esperienza e qualità, poi Dumfries, per esempio".