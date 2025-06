Nel 4-4-2 scelto dalla UEFA per la top 11 dell'edizione di Champions League che si è conclusa ieri, solo un giocatore dell'Inter è presente: si tratta di Alessandro Bastoni. Tra i pali c'è Donnarumma, in difesa Hakimi e Nuno Mendes terzini, con Marquinos e appunto Bastoni coppia centrale. In regia Vitinha e Rice; gli esterni prediletti sono Raphinha e Yamal. In attacco Dembelé e Doué, decisivi anche ieri sera.