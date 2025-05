C'è un italiano che festeggia stasera: è Gigio Donnarumma, campione d'Europa col Paris Saint-Germain che ai microfoni di Sky Sport racconta le sue emozioni. Queste le sue parole: "È stata una stagione dura, a un certo punto eravamo fuori visto che perdevamo 2-0 col City. Poi siamo usciti fuori e abbiamo realizzato una stagione straordinaria".

Come avete avuto questa serenità?

"Il mister ci lascia tranquilli e liberi tutte le partite, ci fa andare a casa; penso sia la cosa più importante perché quando prepari queste partite più stai al campo a prepararle e più è peggio. Questa è la sua filosofia, ha preparato la finale nel migliore dei modi e si è visto in campo. Non sembrava una finale di Champions, so quanto ci tengono gli italiani e quanta grinta mettono ma noi l'abbiamo gestita perfettamente. Abbiamo cambiato posizioni, ci muovevamo tanto in campo e questo ci ha aiutato".

Che differenze ci sono con la vittoria degli Europei? In Francia ti hanno detto di tutto.

"Agli Europei hai tutto un Paese dietro, è differente perché la tensione è più alta. Poi tutte le finali sono importanti, però quando vinci qualcosa col tuo Paese, se la Champions è a un certo livello, è ancora più alto rispetto alla Champions".

Resti al PSG?

"Non lo so, vediamo. Ora c'è la Nazionale, con due partite importanti per il Mondiale. Bisogna andare concentrati per affrontarle, con la Norvegia sarà molto complicata".