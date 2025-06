"Il PSG ha meritato di vincere questa partita". È il primo concetto espresso da Yann Sommer ai microfoni di Sky Sport dopo la figuraccia dell'Inter in finale di Champions League: "Hanno fatto una bella partita, noi non abbiamo avuto coraggio fin dal primo minuto e abbiamo lasciato troppo spazio a loro fra le nostre linee. Così è difficile, non abbiamo fatto bene".

Lo svizzero spende poi anche qualche parola d'elogio per i suoi compagni: "Sono deluso ma anche orgoglioso di questa squadra che ha fatto una grande Champions League. È chiaro che perdere 5-0 questa finale è troppo, ma io sono orgoglioso di questa squadra".

