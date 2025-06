Ieri l'umiliante sconfitta in finale di Champions League contro il PSG. E all'Inter oggi serve ricostruire. Lo sottolinea a chiare lettere La Repubblica all'indomani dell'amara notte di Monaco, focalizzandosi anche sul futuro di Simone Inzaghi che ieri ha lasciato dubbi sulla sua presenza al Mondiale per Club: in Arabia sono convinti che sbarcherà all'Al Hilal, ma ci sono anche altre panchine libere. Come quella della Juventus. "È solo fantacalcio pensare a una tentazione torinese per Inzaghi? Chissà", si legge sul quotidiano. Tutto sarà più chiaro dopo il summit tra il tecnico e la dirigenza nerazzurra: da capire se Marotta sarà pronto ad accontentarlo su rinnovo e mercato dopo una stagione chiusa a zero titoli.

Da rifondare e da svecchiare, invece, la rosa. Uno tra Acerbi e De Vrij potrebbero dire addio dopo la trasferta negli USA, mentre Mkhitaryan e Darmian sono ai saluti, così come Arnautovic e Correa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!