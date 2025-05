Intervenuto ai canali di JD Sports per la campagna 'forever forward', l'ex nerazzurro oggi al Torino, Cesare Casadei ha parlato del suo passato e dei primi momenti vissuti in Inghilterra dopo il trasferimento dall'Inter al Chelsea: "Esperienza non facile in alcuni periodi, quando arrivi in un nuovo paese come me a 19 anni e devi imparare lingua e cultura non è semplice ambientarsi. Ma mi ha dato tanto da ogni aspetto, da quello calcistico e a quello umano, sino cresciuto tanto in 2-3 anni e mi sono portato tanti insegnamenti".

Qual è la regola più importante nel calcio?

"Fin da bambino, quando ho iniziato nei settori giovanili professionistici, ho avuto tanti insegnamenti. Quando avevo mister Chivu c’era la regola del ritardo: bisognava rispettare gli orari, altrimenti saltavi la partita e non eri convocato".

Un consiglio per i giovani?

"Dico di seguire sogni e passioni, soprattutto con il divertimento alla base di tutto".

Qual è il suo sogno?

"Mi piace sognare in grande, voglio vincere il Mondiale con l’Italia".