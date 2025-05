Triplice fischio che fa male quello risuonato ieri al Penzo al termine di Venezia-Juventus finito per 3-2 a favore della squadra ospite, risultato valso la retrocessione al club lagunare. A margine del match, l'ex interista Ionut Radu ha commentato con rammarico ai microfoni di DAZN il risultato ottenuto e il ritorno in serie cadetta: "Ci resta l'amore che la gente ci ha dato, soprattutto a me che hanno accolto come uno di loro in un momento difficile. Devo solo ringraziarli. Mi dispiace tantissimo perché posso dire che Venezia ha salvato me e avrei voluto dire anche viceversa. Abbiamo dato tutto, fa male, la squadra ha voluto questa salvezza, ma non è arrivata, quindi non c'è tanto da dire", ha ammesso Radu che ha ritrovato la gioia di difendere i pali proprio con i veneti.

Nel suo futuro ci sarà ancora Venezia?

"Questo non lo so, bisognerà parlarne. Come sapete sarò libero, si vedrà, ma voglio ringraziare il Venezia, i tifosi, la società, il direttore e il mister che hanno avuto fiducia in me fin dall'inizio. Con tutta la gente che lavora per questa società si meritano di stare a livelli alti perché mettono a disposizione uno spirito di sacrificio e tutto ciò di cui c'è bisogno per performare in Serie A. Meritano questa categoria".