Tragedie in Francia dopo la vittoria della Champions League del PSG. Durante i festeggiamenti per la vittoria della squadra di Luis Enrique, un'auto ha travolto la folla nel centro di Grenoble e quattro persone della stessa famiglia sono rimaste ferite, tra cui due minorenni. "L’automobilista è fuggito per evitare il linciaggio, ma si è poi consegnato alla polizia - riporta Repubblica.it -. Le autorità escludono il gesto volontario: l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo".

Tanto caos anche a Parigi, dove si contano 500 arresti per gli incidenti iniziati da Porte de Saint-Cloud, nei pressi del Parco dei Principi. Le Parisien informa che sono morte due persone durante i festeggiamenti per la vittoria. Nel pomeriggio il bus della squadra sfilerà sugli Champs-Elysées, a seguire i giocatori saranno ricevuti dal presidente Macron.