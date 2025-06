Come è giusto che sia, fioccano le gravi insufficienze nelle pagelle dell'Inter dopo la disfatta di Monaco in finale di Champions League. Il peggiore è Inzaghi, che prende 3, mentre tutti gli altri nerazzurri incassano una valanga di 4. Gli unici due che si 'salvano' (per modo di dire...) sono Dumfries e Sommer che prendono invece 5.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!