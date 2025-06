Calato il sipario sulla stagione europea, conclusasi ieri con la sonora vittoria del PSG sull'Inter, è già tempo di Mondiale per Club. La competizione più attesa dell'ultimo biennio sta per partire e a quindici giorni dal fischio d'inizio, il mosaico di squadre che la comporrà è finalmente completo: l'ultima casella mancante è stato riempita dal Los Angeles FC.

La squadra di Olivier Giroud, stanotte ha vinto lo spareggio contro l'America, club messicano, per 2-1 ai supplementari e prenderà il posto del Léon, club escluso dalla competizione (nonostante abbia vinto la Champions League nordamericana nel 2023) per via del blocco imposto dalla FIFA per violazione delle regole sulla multiproprietà che aveva tentato il ricorso, respinto però dal Tribunale Arbitrale dello Sport.