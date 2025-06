Oggi, all'indomani della storica disfatta in finale di Champions League, l'Inter avrà la possibilità di sfruttare l'inedita finestra supplementare di mercato per rinforzare la squadra in vista del Mondiale per Club. A breve verrà annunciato Petar Sucic, mentre siamo alle battute finali per strappare Luis Henrique al Marsiglia. Ma non è finita qui.

A cambiare tanto - conferma il Corriere dello Sport - sarà l'attacco, dove Arnautovic e Correa sono in scadenza e saluteranno. Ange-Yoan Bonny è candidato principale per ricoprire il ruolo di quarta punta: la sua valutazione è di 20 milioni e questo "obbliga ad una serie di valutazioni supplementari, come l’inserimento di una contropartita tecnica", si legge. La priorità resta però un attaccante in grado di garantire gol alle spalle di Thuram e Lautaro e in questo senso il mirino nerazzurro è puntato sul Manchester United, dove piacciono Hojlund e Zirkzee. "Il preferito è l’olandese, per caratteristiche ma soprattutto perché ha già dimostrato di saper fare la differenza in Serie A. C’è interesse, però, anche per il danese. Ad ogni modo, per entrambi, l’idea nerazzurra è di mettere in piedi un’operazione con la formula del prestito".



A liberare un posto in difesa potrebbe invece essere Bisseck (l’Inter punta ad una mega plusvalenza), che verrebbe rimpiazzato da uno tra De Winter, Lucumi, Beukema e il giovane Leoni. In mediana, invece, l'eventuale doppia uscita di Frattesi e Asllani, porterà un altro innesto oltre a Sucic: piacciono Frendrup e Ricci, anche se su quest'ultimo il Milan è in vantaggio.

