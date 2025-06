Una stagione carica di bocconi amari per l'Inter. Lo evidenzia anche Yann Sommer, portiere nerazzurro, al termine della serata nera di Monaco di Baviera intervistato dalla BILD: "Ultimamente ci è mancato qualcosa nei momenti importanti. Nella finale di Champions League, ma anche in campionato, dove abbiamo perso molti punti. Questo è il calcio. Tutto può cambiare radicalmente nel giro di due o tre settimane. Siamo stati puniti duramente per i nostri errori quest'anno. Questo ci fa male".

