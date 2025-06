Quale futuro per la panchina dell'Inter. La situazione di Simone Inzaghi, dopo la debacle di Monaco, appare compromessa: il vertice con la dirigenza è programmato per martedì, ma intanto cresce la sensazione di una separazione.

Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha aggiornato: "In questi giorni il pressing dell'Al-Hilal si è fatto sempre più insistente, con Inzaghi che però ha voluto aspettare fino alla finale. Adesso c'è bisogno di confrontarsi: da lunedì comincerà il confronto tra il club, Inzaghi e i suoi agenti. A quanto risulta, le possibilità di separarsi tra Inzaghi e l'Inter restano assolutamente concrete. Le possibilità di separarsi dopo un 5-0 diventano più concrete: questo scenario va assolutamente preso in considerazione".

Per quanto riguarda il sostituto, il nome caldo è quello di Cesc Fabregas. "Lo spagnolo è da tempo apprezzatissimo e da parte sua il feeling è lo stesso, lo ha detto più volte. È sempre stato un estimatore dell'Inter e di quanto sta facendo: per liberarlo, però, si parla di discorsi tutt'altro che semplici. Il Como ha sempre fatto muro: per l'Inter non sarà semplice, in quel caso dovrebbe essere lo stesso Fabregas a spingere per poter andare a Milano".

Il Como gli ha offerto un rinnovo, allungando il contratto fino al 2029 e portando lo stipendio da 4 a 5 milioni a stagione.