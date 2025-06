Paolo Bonolis, conduttore televisivo e noto tifoso dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Adnkronos la pesante sconfitta rimediata dalla squadra nerazzurra in finale di Champions League contro il Psg.

"Ieri il PSG ha completamente asfaltato l'Inter, non ci si può attaccare a nulla. Sono stati nettamente superiori di noi, il risultato è giusto, anzi poteva essere anche più ampia la differenza - le sue parole -. È stato sbagliato completamente l'approccio, forse alcuni giocatori erano preoccupati di dover vincere per forza un trofeo questa stagione. Per noi tifosi è incomprensibile la prestazione di ieri".

"Per me la stagione non è assolutamente fallimentare, fa parte del gioco vincere o perdere ma è importante esserci e arrivare a giocarsi partite importanti. L'Inter è arrivata a giocarsi un titolo così importante senza avere una rosa importante come quelle di Barcellona, Bayern, Real Madrid e PSG - ha poi aggiunto -. Proprio per questo secondo me quello di Inzaghi è un miracolo. Però secondo me abbiamo buttato via il campionato: potevamo vincerlo".