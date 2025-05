Autore del gol che ha aperto la trionfale vittoria del PSG sull'Inter nella finale di Champions League, Achraf Hakimi parla così a caldo dopo il 5-0 finale dell'Allianz Arena: "Quando sono arrivato qui, l'obiettivo era vincere la Champions, fare la storia - le parole del grande ex nerazzurro a Sky Sport -. I tifosi meritano tutto questo. Io il terzino migliore al mondo? Non devo dirlo io, mi piace giocare a calcio e far divertire la gente, che deve decidere chi sia il terzino migliore del mondo".