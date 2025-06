L’Inter perde malissimo la finale di Champions, non capendo nulla nei 90 minuti in campo. Il PSG con poche semplici mosse incarta con grande merito la squadra di Inzaghi e, giocando in velocità e con grande qualità, si regala la prima coppa dalle grandi orecchie della sua storia.

Luis Enrique ordina la pressione uomo su uomo. I parigini escono forte anche sui 3 difensori dell’Inter che sono costantemente sotto assedio e non riescono a giocare la palla in maniera pulita.

Anche Sommer è sempre disturbato da Dembelé che gli va forte addosso e non lo fa ragionare. Così la fonte bassa di gioco dell’Inter è totalmente tappata e i nerazzurri non riescono mai a uscire anche perché i 3 centrocampisti parigini si alzano su Calha e Barella che vengono bassi a impostare per provare a far uscire l’Inter. Ma niente da fare. Sia Joao Neves che Fabian Ruiz sono dei mastini che non lasciano scampo. E poi una volta recuperata palla la qualità del PSG è sopraffina. Con Vitinha che fa girare la squadra in velocità in mezzo e Dembelé che galleggia in attacco quasi come fosse un fantasma. Appare e scompare di continuo ed è il regista offensivo che riesce a mandare in porta i compagni con giocate sopraffine.

E poi Kvara e Doué sono devastanti in fascia. Dimarco e Dumfries non riescono mai a contenerli e i due del Paris vincono nettamente ogni duello. Il PSG gira palla e poi entra come vuole appena decide di accelerare. L’Inter è in affanno, schiacciata e non riesce a produrre gioco. È la controfigura di sé stessa. Davanti la ThuLa non tiene una palla. Si prova a sviluppare qualche azione sulla destra con Dumfries-Barella ma è troppo poco per impensierire Donnarumma. La pressione del Paris manda in tilt persino Bastoni che non riesce mai a sganciarsi e a rendersi pericoloso. I cambi non danno alcun tipo di scossa. La partita è a senso unico. L’Inter esce da Monaco con le ossa rotte. Il PSG invece alza meritatamente la coppa. Ora è tempo dei bilanci.