Valerio Staffelli e Striscia la Notizia sono tornati alla carica di mister Simone Inzaghi dopo la sconfitta in finale di Champions contro il PSG. Questa volta al tecnico dell'Inter è stato consegnato il tapiro extra-large: "Siamo andati male. Oggi non ho tanta voglia di parlare. Sono sempre stato sportivo: la sconfitta fa male, ma la accettiamo. Siamo arrivati in finale di Champions, ancora più convinti. Il PSG è una squadra forte, ha meritato di vincere". Alla domanda sull'eventuale trasferimento in Arabia Saudita, Inzaghi ha fatto scena muta.