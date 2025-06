Costruire a testa bassa, con priorità a profili giovani da valorizzare. Sarà questa, sottolinea oggi il Corriere della Sera, la strategia che l'Inter adotterà per l'immediato futuro, con l'obiettivo di provare a cancellare la bruciante sconfitta in finale di Champions. Le prime due pedine sono Sucic e Luis Henrique, mentre per l'attacco l'indiziato principale è Bonny anche se si guarda pure in casa United: i radar sono puntati su Ziekzee e Hojlund.

Gli innesti, però, serviranno anche negli altri reparti, considerando anche le cessioni c he libererebbero spazio in rosa. "In caso di offerte interessanti provenienti dall’Inghilterra, Bisseck può essere sacrificato", si legge. In entrata sono osservati con attenzione Lucumi e Beukema per la difesa, mentre a centrocampo (dove potrebbero uscire sia Frattesi che Asllani) piace Frendrup.

