Gli occhi del Manchester United su Yann Bisseck. I Red Devils, secondo quanto appurato da FcInterNews, stanno seguendo con costanza le prestazioni del difensore tedesco dell’Inter classe 2000, tanto da aver già inserito il profilo del giovane nerazzurro nella lista di quei calciatori che potrebbero far comodo agli inglesi già in questa sessione di mercato estiva.

Al momento non è stata ancora presentata un’offerta ufficiale all’Inter – e non è detto che questo accada, visto che chiaramente vengono visionati e allo stesso tempo promossi e/o bocciati più prospetti -, ma sicuramente l’ex Aarhus, fresco di rinnovo di contratto con la società di Viale della Liberazione e di convocazione nella Nazionale tedesca, piace ai finalisti dell'ultima Europa League.

Prelevato per 7,5 milioni dalla Danimarca, nel corso della sua esperienza nerazzurra il valore del cartellino di Bisseck è cresciuto in modo esponenziale. L'Inter, oggi, finanziariamente non è più costretta a cedere i propri gioielli, ma questo non significa che rifiuterebbe offerte giudicate consone per alcuni dei propri giocatori.