Anche Alessandro Del Piero, presente negli studi di Sky Sport, ha commentato la disfatta dell'Inter in finale di Champions: "Nel Psg tutto è funzionato, non dico che è stata semplice, ma anche psicologicamente l’hanno gestita come un’amichevole, come la decima gara di Ligue 1, avevano una serenità nelle giocate dal primo minuto…C’erano tre Vitinha stasera in campo? Di là sono mancate tutte queste cose, si parla di giornata storta, ma di tutto andato storto proprio”, le parole riprese da TuttoNapoli.