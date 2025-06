Torna da Monaco di Baviera con le pive nel sacco anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa, che il giorno dopo la Caporetto della finale di Champions League commenta in tono sarcastico quanto visto ieri sera: "Facciamo finta che non si sia giocata, sono stati solo dei figuranti. Li abbiamo fatti vincere mandando in campo dei figuranti, così Macron è contento", dichiara a margine del ricevimento ai Giardini del Quirinale per la Festa della Repubblica.