Dopo la sconfitta pesante arrivata in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Arrivare in finale di Champions per la seconda volta in tre anni e ti manca la vittoria fa male. Il cammino però è stato qualcosa di entusiasmante. Serve sempre per crescere e migliorare. Due anni fa con il City pensavamo di poter fare una buona partita contro dei campioni, li abbiamo messi in difficoltà ma ci è mancata quella spensieratezza per farcela".

"Oggi sembravamo abbastanza tranquilli e concentrati - ha continuato onestamente -. Poi siamo stati bloccati e loro andavano al doppio di noi. È dura dirlo senza trofei, però io credo sia stata un'ottima stagione. Abbiamo dato tutto quello che potevamo dare".

