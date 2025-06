È Benjamin Pavard tra i primi calciatori dell’Inter a commentare a mezzo social la dura sconfitta subita ieri in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Il francese h provato a trovare le parole per descrivere la dolorosa delusione:

“Una serata difficile, una sconfita dura da accettare e da digerire, un risultato pesante nel cuore, contro un avversario fortissimo. Fa male, tanto. Non era questo il sogno, non era questo il finale che avremmo voluto vivere. Ma anche nelle notti più buie, l’amore per questi colori brilla più forte che mai dentro di noi. Grazie di cuore a tutti interisti, a chi ha cantato con passione, a chi ha creduto in noi fino alla fine. Ci rialzeremo, insieme, più forti e uniti di prima. Perché l’Inter non si abbandona mai. Forza Inter, per sempre ”.