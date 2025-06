Oltre il danno pure la beffa per Simone Inzaghi che mentre la sua squadra si avviava verso una clamorosa sconfitta, da record persino per la storia della Champions League, si è ritrovato a fronteggiare uno screzio interno. Poco dopo il quinto gol, arrivato una quindicina di minuti dopo il quinto cambio che ha visto subentrare Kristjan Asllani ad Hakan Calhanoglu, Davide Frattesi ha sbottato.

Senza troppi giri di parole il centrocampista eroe proprio di Monaco nell’andata contro il Bayern e della semifinale di ritorno a San Siro contro il Barcellona, ha chiesto a Inzaghi il motivo per il quale non lo abbia fatto entrare. Sul 5-0, l’ex Sassuolo non ce l’ha fatta a tacere e, secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, "avrebbe bussato sulla spalla dell’allenatore” con il quale si è aperto un confronto verbale durato comunque molto poco, giusto “il tempo di uno sfogo che sa di amarezza e delusione, unito a una finale persa così".

Frattesi, inutile negarlo, si aspettava più considerazione dal tecnico piacentino, specie dopo le voci di addio di gennaio scorso. Motivo per il quale oggi, a mercato appena ricominciato, è facile immaginare gli scenari futuri: "Se Inzaghi resterà in panchina Frattesi andrà via al 100%. Decisione già presa. Se invece l’allenatore dovesse cambiare, allora sarà valutata la sua situazione. L’azzurro ha un contratto fino al 2028. È valutato intorno ai 40 milioni" si legge sulla Rosea.

