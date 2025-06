Se nella finale contro il Manchester City erano mancati i dettagli, contro il PSG "è mancata semplicemente l’Inter". Lo scrive oggi il Corriere dello Sport analizzando la prestazione horror dei nerazzurri. Una squadra definita "troppo brutta per essere vera, senza idee, senza gambe, senza nervi - scrive il giornale romano -. In tutto il torneo era rimasta in svantaggio per soli 16 minuti, cancellandoli con Acerbi. Ieri non ha avuto un sussulto d’orgoglio, di rabbia, di carattere per provare a riaprirla restando in balia di una squadra, quella di Luis Enrique, semplicemente perfetta".