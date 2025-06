È ufficiale il programma della tre giorni del Festival della Serie A (scaricalo qui), organizzato da Lega Serie A, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Parma, che il 6, 7 e 8 giugno riunirà a Parma il meglio del calcio italiano e non solo. Nel primo giorno di appuntamenti, che sarà contraddistinto anche dall'assemblea di Lega convocato per le 15 e dalla presentazione del calendario della stagione 2025-2026, sarà protagonista Beppe Marotta, presidente dell'Inter, relatore all'interno del panel 'La sostenibilità economica dei Club', in partnership with Ifis Sport, presso la Sala Scudetto - Ridotto del Teatro Regio.

Domenica 8 giugno alle 11.30, invece, all'interno di 'La Primavera della Serie A' nella Sala Coppa Italia in Galleria San Ludovico, evento moderato da Michele Criscitiello, salirà sul palco l'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta fresca vincitrice del campionato Primavera 1.