Pagella di PSG-Inter senza sufficienze tra le file dei nerazzurri che incassano da Tuttosport una sfilza di sonori 4. Peggiori in campo Bastoni e Dimarco per il quotidiano sportivo che dà 3 a entrambi, si salvano - leggermente - Dumfries e Thuram.

Sommer 4.5

Inizia presto a grandinare e lui prova a ripararsi sotto l’ombrello senza riuscirci.

Pavard 4

Kvara ha un altro passo, troppa classe e un’intelligenza tattica troppo grande per un giocatore arrugginito, visto che non metteva piede in campo dal 27 aprile: metterlo titolare in una finale di Champions è stato come mandarlo al patibolo. Bisseck (9' st) ng Si fa subito male. Darmian (17' st) 5 Va a fondo.

Acerbi 4

Non ha punti di riferimento e fa quasi tenerezza nel suo fare la guardia a non si sa chi. Il pressing del Psg disinnesca anche la sua abilità nel giro palla.

Bastoni 3

Dalla parte di Doué c’è pure lui che non riesce mai a dare una mano al povero Dimarco. E, quando esce il compagno, è lui a essere infilato allo spiedo da Doué e Kvara.

Dumfries 5

In un’Inter a encefalogramma piatto il suo strapotere fisico è un fattore che andrebbe sfruttato di più dai compagni.

Barella 4

Il primo pallone lo perde dopo 80" dal calcio d’inizio e già lì si intuisce che per l’Inter possa essere una serata sui ceci. La conferma arriva quando Pacho gliene strappa un altro e parte la 4X100 del Psg verso il 2-0.

Calhanoglu 4

Corre a vuoto e, soprattutto, non riesce mai lontanamente a prendere in mano le chiavi del centrocampo. Asllani (25' st) 5 Travolto.

Mkhitaryan 4

Lui ha il passo del mezzofondista, mentre gli altri paiono duecentisti, mai visto tanto in difficoltà. Carlos Augusto (17' st) 5 Impalpabile.

Dimarco 3

Per lui Halloween è il 31... ma di maggio. Tiene tutti in gioco sul primo gol, dimentica Doué sul secondo (e devia il pallone rendendolo imprendibile per Sommer), non la vede mai. Zalewski (9' st) 5 Tra i meno peggio.

Thuram 5.5

Fa a sportellate con tutti ribellandosi a un destino che sembra scritto e, di testa su angolo di Calhanoglu sfiora il 2-1.

Lautaro 4.5

Inzaghi l’ha tenuto per quasi un mese sotto una campana di vetro, ma se non si gioca mai - ovviamente pure per l’infortunio - è difficile fare click e tornare subito al top.

All. Inzaghi 4

Il Psg dà una lezione di calcio alla sua Inter.