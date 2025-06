Dopo tanta attesa, il Paris Saint-Germain è campione d'Europa. Una vittoria meritata e netta che il presidente del club, Nasser al-Khelaïfi commenta a Canal+ non senza un pizzico di polemica: "Abbiamo vinto 5-0, risultato incredibile, è un sogno. Difendiamo la bandiera francese, siamo un club francese, ce lo meritiamo. Ci sono molti grandi club in Francia, tutti criticano la Francia dicendo che non abbiamo qualità, ma oggi abbiamo dimostrato di avere grandi giocatori".

L'obiettivo?

"Vincere di nuovo, ci sono voluti 14 anni di lavoro, abbiamo avuto la seconda squadra più giovane in finale, stiamo costruendo qualcosa per il futuro. Abbiamo il miglior allenatore e il miglior direttore sportivo del mondo, siamo un grande club".