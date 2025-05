Dopo due stagioni intense, ricche di gol ed emozioni, Edin Dzeko dice ufficialmente addio al Fenerbahce. L’attaccante bosniaco, ex Roma e Inter, ha annunciato la sua partenza con un video emozionale pubblicato sul proprio profilo Instagram, riassumendo l’intera esperienza vissuta a Istanbul: 99 partite, 46 gol e 18 assist tra campionato, coppe europee e competizioni nazionali.

Arrivato nell’estate del 2023 dopo la fine del suo contratto con l’Inter, Dzeko si è imposto sin da subito come leader e punto di riferimento della squadra, indossando la fascia da capitano e diventando in breve tempo un idolo della tifoseria gialloblù. Il suo contributo tecnico, unito alla professionalità e all’attaccamento alla maglia, lo hanno reso uno dei simboli recenti del club turco.

Con l’arrivo di José Mourinho sulla panchina del Fenerbahce, il suo addio assume ancora più valore emotivo, segnando la chiusura di un ciclo prima dell'inizio di una nuova era.

Queste le parole toccanti con cui Dzeko ha salutato i tifosi: “È arrivato il momento di dire addio. Non è mai facile separarsi, specialmente quando un club ti entra dentro come il Fenerbahçe ha fatto con me. Ringrazio tutti: compagni, staff, società e i tifosi che ci hanno sempre sostenuto con passione. Ho dato tutto me stesso. Non abbiamo vinto tutti i trofei che sognavamo, ma sono orgoglioso di aver indossato questa maglia storica. Lunga vita al Fenerbahce!”