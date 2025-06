Se l'Inter dei grandi esce umiliata dalla finale di Champions, la Primavera nerazzurra fa invece sorridere con l'undicesimo successo della sua storia. La Gazzetta dello Sport offre un recap dei gioielli della banda di Zanchetta partendo da Alessandro Calligaris, portiere che quest'anno ha tenuto la porta inviolata 13 volte in 33 partite: sembra destinato a essere il portiere titolare dell’Under 23.

Gli altri nomi cerchiati in rosso sono quelli di Matteo Cocchi, terzino mancino classe 2007 che ha festeggiato anche il debutto in Champions contro il Feyenoord: il suo contratto all'Inter scadrà nel 2027. A centrocampo spiccano invece soprattutto il talento di Luka Topalovic e di Thomas Berenbruch, mentre in attacco il pezzo pregiato è Giacomo De Pieri, 18enne esterno offensivo che vanta anche una presenza tra i grandi contro il Monaco in Champions (quest'anno per lui 11 gol e 9 assist in 45 partite). Gli altri da osservare per il futuro nominati dal quotidiano sono le punte Spinaccè, Mosconi e Lavelli, capitan Alexiou in difesa, Venturini e Mattia Zanchetta in mediana.