Carlo Ancelotti parla del futuro del Real Madrid e apre a un possibile ritorno di José Mourinho sulla panchina blanca. L’ex tecnico dei blancos sottolinea l’importanza della leadership persa negli ultimi anni e invita il club ad avere pazienza nel ricostruire equilibrio e identità.
"Mourinho può fare un lavoro eccellente"
Intervistato da The Athletic, Carlo Ancelotti ha commentato le voci che accostano José Mourinho al Real Madrid:
“Può fare un lavoro eccellente, come ha sempre fatto in ogni club in cui è stato. Se tornasse al Real Madrid, sarei molto contento per lui. Può fare un lavoro fantastico”.
Parole importanti da parte dell’allenatore italiano, che conosce bene l’ambiente madridista e le pressioni della Casa Blanca.
"Il Real ha perso leader fondamentali"
Ancelotti ha poi analizzato le difficoltà attraversate dal club spagnolo negli ultimi tempi:
“La squadra ha perso giocatori davvero fondamentali: Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Nacho”.
Secondo il tecnico, oltre al valore tecnico è venuta meno anche la leadership dello spogliatoio:
“L'atmosfera all'interno del gruppo è importante e nasce da questi giocatori, che hanno più carattere, personalità e leadership”.
"Serve tempo per ricostruire"
Infine, Ancelotti ha spiegato che il problema non riguarda soltanto la qualità della rosa:
“Non è solo un problema di qualità tecnica. Per avere successo, bisogna anche trovare un buon equilibrio”.
Autore: Ludovica Ferrante
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