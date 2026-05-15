Ange-Yoan Bonny parteciperà al prossimo Mondiale difendendo i colori della Nazionale ivoriana, selezione per la quale ha deciso di giocare ufficialmente pochi giorni fa, lui che in passato aveva vestito per due volte la maglia delle giovanili francesi.

Il ct della Costa d'Avorio, Émerse Faé, infatti, ha inserito il nome dell'attaccante dell'Inter tra i convocati per la spedizione americana nella quale gli Elefanti affronteranno nel gruppo E Germania, Ecuador e Curaçao.

A marzo, per la cronaca, Bonny aveva saltato gli impegni internazionali con la squadra per un problema ai denti, come svelato dal suo selezionatore: "Purtroppo ha un problema ai denti che gli impedisce di essere al cento per cento. Non abbiamo voluto rischiare di farlo venire, è importante che sia a disposizione del suo club (l'Inter, ndr). Conoscendo la concorrenza che ha, e in base a cosa succederà, vedremo qual è il momento giusto per vederlo con noi".