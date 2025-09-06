Javier Aguirre, CT della Nazionale messicana, ha rivelato di avere un legame speciale con Yuto Nagatomo, l'ex difensore dell'Inter che sarà suo avversario nell'amichevole contro il Giappone in programma nella notte italiana. Il tecnico della Tri ha affermato che durante il suo periodo come allenatore della nazionale giapponese, Nagatomo era uno dei giocatori con cui aveva più affinità, grazie anche alla possibilità di poter usare lo spagnolo per interloquire con Yuto e il suo italiano.

Afferma Aguirre: "Con (Yuto) Nagatomo parlavamo in italiano-spagnolo, era uno dei pochi con cui riuscivo a comunicare; lui mi parlava in italiano-spagnolo, pochissimi parlavano inglese, ma lui veniva da me e diceva: 'Signore, questo e quello' tra italiano e spagnolo. Nagatomo è un ragazzo sensazionale, piccolo piccolo ma molto grintoso, che ha giocato per molti anni in Italia. Sarò felice di abbracciarlo calorosamente perché è stato uno di quelli che mi ha impressionato di più", ha concluso.