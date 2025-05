All'indomani della finale di Coppa di Francia vinta dal Paris Saint-Germain a spese del Reims, gara nella quale ha messo a referto il suo nome nel tabellino dei marcatori, Achraf Hakimi ha deciso di trascorrere il giorno di riposo concesso alla squadra da Luis Enrique andando a vedersi una partita al Roland Garros, uno dei quattro torneo di tennis del Grande Slam. Un modo come un altro per rilassarsi prima di riprendere a correre da martedì, quando è previsto il primo allenamento della settimana del PSG in vista della finale di Champions contro l'Inter, sua ex squadra.