Dopo il dramma di Castellammare di Stabia, la Sampdoria si appresta a godere di un insperato jolly salvezza: la possibile retrocessione del Brescia aprirebbe le porte del playout contro la Salernitana al club doriano, doppio confronto da disputarsi a metà giugno. Una situazione al limite, considerato anche il fatto che i due match si giocherebbero a ridosso del 30 giugno, data della scadenza di diversi contratti anche di prestito in casa Samp, come ricorda il quotidiano Il Secolo XIX che fa il punto in merito.

Una delle situazioni più calde è quella che riguarda Ebenzer Akinsanmiro, il centrocampista nigeriano arrivato in prestito dall'Inter: c’era anche il timore che il club nerazzurro potesse pagare la differenza fra riscatto e controriscatto nella mini sessione di mercato speciale instaurata in vista del Mondiale per Club. La Samp però ha diritto di far valere la sua priorità nei confronti del ragazzo e dovrebbe quindi trattenerlo per la cruciale doppia sfida coi campani per poi riconsegnarlo a luglio al club titolare del cartellino.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!