Oggi si chiude il campionato e domani il ct azzurro Luciano Spalletti dovrà diramare la lista dei convocati per i match contro Norvegia e Moldavia, decisive per strappare un posto al prossimo Mondiale. Per ora sono 27 gli azzurri presi in considerazione, aspettando la finale di Champions e l'arrivo a Coverciano di Bastoni, Dimarco, Frattesi, Barella e Donnarumma. "Un punto interrogativo - scrive il Corriere dello Sport - resta accanto al nome di Acerbi, per ora preconvocato". Il difensore nerazzurro tornerà in Nazionale "solo se dovesse essere proclamata l’emergenza difensiva per Norvegia e Moldavia", anche se al momento è più no che sì.



La probabile lista secondo il Corsport:

PORTIERI: Donnarumma (Psg), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham).

DIFENSORI: Di Lorenzo (Napoli), Bastoni (Inter), Calafiori (Arsenal), Buongiorno (Napoli), Comuzzo (Fiorentina), Cambiaso (Juventus), Dimarco (Inter), Udogie (Tottenham), Gabbia (Milan) o Acerbi (Inter).

CENTROCAMPISTI: Ricci (Torino), Rovella (Lazio), Tonali (Newcastle), Casadei (Torino), Barella (Inter), Frattesi (Inter), Mandragora (Fiorentina) o Locatelli (Juventus).

ATTACCANTI: Retegui (Atalanta), Kean (Fiorentina), Raspadori (Napoli), Lucca (Udinese), Maldini (Atalanta), Politano (Napoli), Orsolini (Bologna), Zaccagni (Lazio) o Chiesa (Liverpool)