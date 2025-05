"Il tempo dei bilanci e dei processi non è questo". Lo scrive Tuttosport, analizzando il momento dell'Inter in una stagione che ha visto i nerazzurri perdere lo scudetto (13 punti in meno rispetto alla scorsa stagione e 12 persi da situazione di vantaggio) ad una settimana da una finale di Champions League che potrebbe cambiare il senso della stagione.

Adesso tutti devono avere un solo obiettivo nella testa. "Questo hanno chiesto dirigenti e Inzaghi ai giocatori dopo Como, un messaggio simile a quello dei tifosi presenti al Sinigaglia che hanno incitato i loro beniamini nel post-partita, cercando di caricarli per Monaco" scrive TS che poi non rinuncia ad un accenno sulle sirene saudite dell'Al-Hilal, pronto a salire a 50 milioni di ingaggio per convincere il tecnico nerazzurro a cambiare aria.