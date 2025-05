Pur essendo un tifoso dell'Olympique Marsiglia, il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron è riuscito a mantenere la sua classe dopo la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale della Coupe de France di ieri, congratulandosi con la squadra di Luis Enrique con un messaggio pubblicato su X, augurando loro di potersi replicare il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera contro l'Inter: "Si può avere un'altra squadra nel cuore... e applaudire stasera! Congratulazioni al Paris per la nuova vittoria in Coppa di Francia e complimenti al Reims per la sua grande corsa. Ora fate lo stesso il 31!", le parole di Macron.

On peut porter dans son cœur un autre club… et applaudir ce soir !



Félicitations à Paris pour sa nouvelle victoire en Coupe de France et bravo à Reims pour son beau parcours. Le même jeu le 31 ! pic.twitter.com/zK8nJWhzB6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 24, 2025