Scudetto e poi addio: la storia già vista all'Inter con Antonio Conte sembra destinata a ripetersi a Napoli. Dove, a nemmeno 48 ore dalla festa per la conquista del quarto tricolore, secondo Gianlucadimarzio.com si respira sempre più aria di separazione tra i partenopei e il tecnico salentino. Dopo la visita al Papa si terrà un incontro per fare il punto tra la società e l’allenatore pugliese ma la volontà, le manovre e le sensazioni vanno in una direzione: quella del divorzio.

Le motivazioni dietro a questa decisione sono diverse e non riguardano solamente il lato economico e di mercato, anche se il tutto andrebbe a consumarsi in maniera amichevole. La prima scelta del club azzurro è Massimiliano Allegri, ormai a spasso da diverso tempo: la volontà del Napoli è quella di chiudere subito per evitare possibili inserimenti dell’Inter dopo la finale di Champions League in caso di separazione, comunque ad oggi altamente improbabile, con Simone Inzaghi (RILEGGI LA NOSTRA ESCLUSIVA), e del Milan.

