Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, ha parlato a Sky prima della sfida contro il Venezia, decisiva per l'approdo in Champions dei bianconeri: "E' importante a prescindere centrare le Champions, è una partita fondamentale. Siamo sempre la Juve, abbiamo idee chiare. Abbiamo passato un anno difficile, è stata un'impresa essere qui stasera. La squadra ha grandi potenzialità e con qualche ritocco mirato può essere molto competitiva. I ragazzi avranno un po' di riposo prima di ripartire per il Mondiale per Club. Vogliamo fare interventi mirati sul mercato", ha detto.