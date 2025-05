In attesa di archiviare del tutto la delusione scudetto, dai social dell'Inter arrivano segnali positivi in vista dell'appuntamento di sabato prossimo: l'unica foto pubblicata nelle scorse ore da un giocatore dell'Inter su Instagram è un ritratto postato da Benjamin Pavard che reposta una foto pubblicata dalla Champions League. Non ha dubbi la Repubblica, che nella foto del francese vede il dettaglio che fa la differenza, o meglio il messaggio che fa la differenza: in Germania Benji vorrà esserci.

Dopo lo scudetto sfuggito all'ultimo, Simone Inzaghi ha concesso un inusuale riposo di due giorni, come non accadeva da mesi e domani, al rientro ad Appiano Gentile l'intera Beneamata affronterà il media day, mentre a Milano alle 18 gli ultras protesteranno contro le modalità di vendita utilizzate per i tagliandi di Monaco. Da martedi l'Inter inizierà il lavoro verso l'Allianz Arena, e già da martedì Inzaghi riavrà Lautaro e Frattesi. Venerdì la squadra partirà alla volta della Baviera, prima della grande notte dove il tecnico nerazzurro quasi sicuramente schiererà "l'once de gala", come lo ha definito il quotidiano romano, per tentare di coronare il sogno Champions League.